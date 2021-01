Wekdienst 9/1: Wopke Hoekstra lijsttrekker CDA • FvD stelt kandidatenlijst vast

Na het oplossen van plaatselijk hardnekkige mist breekt vandaag de zon geregeld door. Het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 1 graad langs de oostgrens tot 4 of 5 graden vlak aan zee. Komende nacht vriest het licht en ontstaat gemakkelijk mist.

Wat heb je gemist?

President Trump kan niet meer twitteren met zijn persoonlijke account vanwege "het risico op verdere aanzet tot geweld", zegt Twitter. Het account was woensdag al voor 12 uur geblokkeerd, maar nu definitief vanwege twee nieuwe berichten. In een daarvan schreef Trump dat hij niet naar de inauguratie van Biden komt. Dat bewijst volgens Twitter dat de president niet van plan is om mee te werken aan een soepele overdracht.

Een uur na de blokkade reageerde Trump via het officiële Twitteraccount van de Amerikaanse president. Hij haalde uit naar Twitter, de Democraten en radicaal-links, maar die berichten werden snel weggehaald.