FBI onderzoekt mogelijke kidnappoging bij Capitoolbestorming

De FBI doet onderzoek naar beelden van een gemaskerde Trump-aanhanger die over de galerij van de Senaat loopt met tiewraps in zijn handen, plastic handboeien. Op foto's is te zien dat de man in paramilitair uniform ook een taser en pepperspray bij zich heeft.

Omdat de plastic handboeien gebruikt zouden kunnen worden om mensen in bedwang te houden, wordt onderzocht of de man van plan was politici te gijzelen. De tactiek doet veiligheidsexperts denken aan een plan van Trump-supporters uit oktober, om gouverneur Whitmer van Michigan te ontvoeren en 'berechten'. Daarvoor werden dertien personen aangehouden.

Omdat op foto's van de man te zien is dat hij een logo van Tennessee op zijn kleding heeft, is de FBI in die staat nauw betrokken bij de zoektocht.

Kwartje

Een confrontatie tussen de politici en de woedende mensenmassa kon woensdag ternauwernood worden voorkomen. Toen de meute zich een weg naar binnen baande werden de politici via onderaardse gangen uit het gebouw geleid. Daarbij werd een Trump-aanhanger door bewakers doodgeschoten toen de menigte een deur probeerde te forceren.

Er zijn tot nu toe enkele tientallen verdachten voorgeleid, vaak op verdenking van huisvredebreuk. De politie van Washington is nog op zoek naar tientallen andere personen die het gebouw ongeoorloofd binnendrongen en vernielingen aanrichtten.

Afgelopen dag werd in de staat Arkansas de 60-jarige man opgepakt die achter het bureau van Huis-voorzitter Pelosi plaatsnam. Hij liet briefje achter op haar bureau en nam een envelop van haar mee. Geen diefstal vond hij, omdat hij een kwartje als betaling achterliet.

Nadat hij zich bij de plaatselijke politie had gemeld werd hij opgepakt op verdenking van huisvredebreuk, diefstal en ordeverstoring. Hij kan een celstraf van een jaar krijgen.