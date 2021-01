Trump voorgoed van Twitter geweerd wegens aanzetten tot geweld

Twitter heeft Donald Trump voorgoed van het sociale medium verbannen. De tweets van de Amerikaanse president zetten volgens een woordvoerder van Twitter aan tot geweld.

Woensdag werd Trump al 12 uur verbannen van zijn meest geliefde sociale medium omdat hij in zijn tweets niet genoeg afstand nam van de gewelddadige meute die het Amerikaanse Congres binnenviel. Dat werd door Twitter gezien als een schending van de voorwaarden en Trump werd pas weer toegelaten toen hij die tweets verwijderd had.

Twee nieuwe tweets brachten @realDonaldTrump de afgelopen dag opnieuw in de problemen. In de ene zei hij dat hij niet naar de inauguratie zou komen, in de andere roemde hij zijn aanhangers. De combinatie van die berichten ging Twitter te ver, zeker in het licht van de eerdere ongeregeldheden.

Amerikaanse Patriotten

"De 75.000.000 fantastische Amerikaanse Patriotten die op mij hebben gestemd, AMERIKA EERST en MAAK AMERIKA WEER GROOTS, zullen een ENORME STEM houden tot ver in de toekomst", twitterde Trump. "Ze zullen niet worden geminacht of onheus behandeld, op welke manier dan ook!!!"

Zijn afwezigheid bij de inauguratie bewijst volgens Twitter dat Trump helemaal niet van plan is mee te werken aan een soepele overgang naar de nieuwe regering, zoals hij beloofde. Bovendien zou dat aanhangers het signaal kunnen geven dat de ceremonie een doelwit is, omdat Trump er toch niet is.

"Hij blijft de mensen die denken dat hij de verkiezing heeft gewonnen steunen, versterken en beschermen", concludeert Twitter. "Dat hij sommige aanhangers omschrijft als Amerikaanse Patriotten wordt gezien als steun voor de gewelddadigheden in het Capitool."

Twitter benadrukt dat de boodschappen van Trump op Twitter en daarbuiten ook door anderen gezien worden als steun voor de menigte die het Congresgebouw binnendrong. Zo zou er al worden opgeroepen 17 januari opnieuw het Capitool en andere regeringsgebouwen over te nemen.

1984

Donald Trump maakte al een decennium gebruik van Twitter om zonder tussenkomst van de pers zijn publiek te bereiken. Met zijn ruim 88 miljoen volgers viel hij net buiten de top-5 van populairste accounts (Cristiano Ronaldo, Rihanna, Katy Perry, Justin Bieber en Barack Obama).

Trump heeft nog niet gereageerd op de sanctie, maar zijn zoon Donald jr. noemt op Twitter zelf "totaal gestoord". "We leven in Orwells 1984. Vrije meningsuiting bestaat niet meer in de VS. De grote techbedrijven hebben het om zeep geholpen en er blijft alleen iets over over voor een paar uitverkorenen."

Hij wijst erop dat dictatoriale regimes als Iran nog wel worden toegelaten op het sociale medium. "Mao zou trots zijn."

Publiek figuur

Lange tijd had Twitter president Trump meer armslag gegeven dan gewone burgers, omdat zijn mening als invloedrijk publiek figuur belangrijk was voor het publieke debat. "Maar we wijzen er ook al jarenlang op dat ook deze accounts niet volledig boven de regels staan en Twitter niet mogen gebruiken voor bijvoorbeeld opruiing."

Ook andere sociale media deden de Amerikaanse president al in de ban na de ongeregeldheden in Washington. Zo is hij zeker zolang hij nog in het Witte Huis zit niet meer welkom op Facebook.

Eerder op de dag verwijderde Twitter ook al de accounts van Trumps voormalige veiligheidsadviseur Flynn en zijn advocaat Sidney Powell. Dat maakte onderdeel uit van een campagne tegen de samenzweringstheorie QAnon. Ook andere accounts die misinformatie daarover delen kunnen voorgoed verwijderd worden.