Regisseur Michael Apted (79) overleden

De Britse regisseur Michael Apted is op 79-jarige leeftijd overleden. In een carrière van ruim een halve eeuw bouwde hij een breed oeuvre op, van een James Bond-film en biografische drama's tot tv-series en de documentaireserie Up.

In die baanbrekende serie bezocht Apted een groep van veertien Britse kinderen om de zeven jaar, te beginnen op hun zevende, in 1963. De bedoeling was over een lange periode een dwarsdoorsnede van de Britse maatschappij te presenteren. In 2019 verscheen het nieuwste deel, 63 Up.

"Het was het belangrijkste wat ik ooit gedaan heb", zei Apted eens in een interview. Hij was van plan de hoofdpersonen te blijven volgen "zolang ik nog niet in de aarde lig".

Naar Hollywood

Na werk aan enkele tv-series zoals Coronation Street maakte Apted vanaf de jaren 70 ook speelfilms. Hij wist voor Sissy Spacek een Oscar binnen te halen met de film Coal Miner's Daughter, een film die nog voor zes andere Oscars werd genomineerd.

Later haalden ook Sigourney Weaver (Gorillas in the Mist) en Jodie Foster (Nell) onder zijn leiding de filmprijzen binnen. Zelf werd hij niet eenmaal voor een Academy Award genomineerd.

Apted zei ooit dat hij in films met vrouwen in de hoofdrol meer gevoel kon leggen. "Een vrouwelijke rol brengt meer emotie in het verhaal, wat dat verhaal ook is."

Naast biografische films waagde Apted zich ook aan thrillers zoals Extreme Measures, met Hugh Grant en Gene Hackman, of Gorky Park, met William Hurt. In 1999 regisseerde hij Pierce Brosnan in de Bond-film The World is not Enough. In zijn latere jaren keerde hij terug naar televisie met afleveringen van Rome en Masters of Sex.