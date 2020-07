Krul verslaat Vorm in penaltyserie: exit Spurs in FA Cup

Norwich City heeft de kwartfinales van het FA Cup-toernooi bereikt door Tottenham Hotspur na strafschoppen te verslaan.

Na 120 minuten voetbal was het 1-1 in Londen, door goals van Spurs-verdediger Jan Vertonghen in de 13de minuut en Norwich-aanvaller Josip Drmic in de 78ste minuut.

De penaltyreeks liep uit op een duel tussen twee Nederlandse keepers: Tim Krul verdedigde het doel van Norwich, Michel Vorm stond onder de lat bij Tottenham. Vorm stopte één strafschop, Krul hield twee strafschoppen tegen, waaronder de beslissende van Gedson Fernandes.

Na de beslissende penalty was er nog een opmerkelijk moment in Londen. Spurs-speler Eric Dier liep boos de tribune op. Daar had zijn broer het aan de stok gekregen met supporters, die tijdens de wedstrijd beledigende teksten riepen over Dier.