Sneeuw leidt tot chaos in Madrid, luchthaven gesloten

Ook Spaanse voetbalteams hebben last van het winterweer. Het vliegtuig waar het team van Athletic Bilbao in zat moest terugkeren omdat er in Madrid niet geland kan worden. De club onderzoekt of er morgen wel gespeeld kan worden.

Er staan honderden auto's vast en autoriteiten kijken of gestrande automobilisten weggehaald kunnen worden, nu de temperaturen snel dalen, meldt Spanje-correspondent Rop Zoutberg . De luchthaven is gesloten. Vluchten die op weg waren naar Madrid worden naar andere vliegvelden gestuurd.

Volgens de Spaanse weerdienst Aemet veroorzaakt storm Filomena voor de hevigste sneeuwval sinds de jaren 80. In 24 uur tijd viel er op sommige plekken 20 centimeter. Niet alleen in Madrid, maar ook in de provincies Guadalajara, Cuenca, Albacete en Toledo geldt een code rood. Dat is voor het eerst sinds in 2007 het waarschuwingssysteem Meteoalerta actief werd.

Ook komend weekend blijft de sneeuwval waarschijnlijk aanhouden. Voor volgende week worden wederom koude temperaturen verwacht. Mogelijk wordt het in Madrid -11 graden. Dat zou een record zijn. In 1945 werd met -10,11 graden de koudste temperatuur ooit gemeten in Madrid, schrijft El País.

Zo zag Spanje er vanmiddag uit: