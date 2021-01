Koploper Cambuur in eigen huis onderuit en ziet Almere City naderen

Na acht competitiezeges op rij heeft koploper SC Cambuur in de eerste divisie niet weten te winnen van FC Volendam. In eigen huis verloor de ploeg van trainer Henk de Jong met 1-0 van FC Volendam.

Nummer twee Almere City wist maar deels te profiteren van het puntenverlies. Tegen FC Eindhoven kwam de ploeg niet tot scoren en zag zo na negentig minuten 0-0 op het scorebord staan. Almere nadert Cambuur nu tot op twee punten.

Moeilijk

Cambuur had het moeilijk tegen de ploeg van trainer Wim Jonk. Met een schot op de paal was topscorer Robert Mühren in de tweede helft nog het dichtst bij een treffer. Drie minuten voor tijd zorgde Volendam-aanvaller Samuele Mulattieri ervoor dat Cambuur voor de derde keer dit seizoen onderuit ging.

Almere City, dat na vijf zeges op rij punten verspeelde, had bij winst naast Cambuur gekomen. De thuisploeg was bijna de hele wedstrijd de betere ploeg, creëerde een aantal goede kansen, maar wist uiteindelijk niet te scoren.