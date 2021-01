Zorgen over mutaties: 'De vraag is of we in de stilte voor de storm zitten'

De Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus is voor het eerst in Nederland vastgesteld, meldt het RIVM. En ook de Britse mutatie verspreidt zich in ons land: woensdag stond de teller op vijftig mensen.

Door de Britse variant is de situatie in Londen niet meer onder controle. Het virus blijkt 60 tot 70 procent besmettelijker dan de oude variant. Burgemeester Sadiq Khan heeft de noodtoestand afgekondigd: 1 op de 30 mensen in Londen is besmet met het virus, in sommige delen zelfs 1 op de 20. En in de Londense ziekenhuizen liggen nu meer patiënten dan tijdens de piek in april. Is dit ons voorland?

"De vraag is of we hier in de stilte voor de storm zitten", zegt IC-arts en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care Diederik Gommers. "Het Outbreak Management Team kwam bijeen vandaag en er was veel discussie. De getallen laten zien dat de lockdown effect heeft, maar het ongewisse van de Britse variant maakt het een hele moeilijke discussie", aldus Gommers in het NPO 1-programma M.