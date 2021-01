FDF-leden naar huis van Bennie Jolink: 'Mijn familie vond het intimiderend'

Vier leden van Farmers Defence Force (FDF) zijn deze week naar het huis van Bennie Jolink in Hummelo gegaan. De zanger van Normaal was niet thuis, maar familieleden wel en die voelden zich volgens Jolink geïntimideerd.

Twee van de FDF-leden kwamen op de trekker, twee in de auto. Ze wilden met Jolink in gesprek over een interview dat hij had gegeven. Daarin zei de zanger dat hij niet blij is met de weg die FDF is ingeslagen.

"Dat ze rondrijden met doodskisten met de namen van Jesse Klaver en Rob Jetten erop, daar ben ik een rabiate tegenstander van. De boeren hebben al vijanden genoeg, ze moeten geen nieuwe erbij maken. Daarbij: het stikstofdossier is wel degelijk een groot probleem, waar de hele wereld last van heeft. De boeren hadden er verstandiger aan gedaan zelf met een plan te komen om de uitstoot te verminderen", aldus Jolink.

Kennis bijspijkeren

De vier boeren die naar het huis van de zanger gingen, laten aan Omroep Gelderland weten dat ze "zijn kennis een beetje bij wilden spijkeren". "De boeren hebben meerdere keren een plan bij minister Schouten neergelegd. Maar die heeft dat gewoon afgeschoten."

Bennie Jolink laat op Facebook weten dat zijn familie het bezoek van de boeren als intimiderend heeft ervaren. "Ik weet best dat jullie het niet als intimidatie bedoelden, maar mijn familie vond het wel intimiderend, een paar grote John Deeres op ons zandpad, waar haast nooit iemand komt."

Ingevroren rollade

Volgens de FDF-leden was het bezoek inderdaad niet dreigend bedoeld. "Bennie is een van ons, zo voelt het. We zijn fan van hem. We hadden dinsdag zelfs onze kinderen meegenomen, want toen die hoorden dat we even bij hem langs wilden, wilden ze graag mee. We hadden melk van de boerderij meegenomen en ook een ingevroren rollade meegebracht", zegt een van hen.