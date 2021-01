Akwasi loopt boos weg bij interview en dwingt journalist opname te wissen

Rapper en activist Akwasi is in december boos weggelopen bij een interview met de EO en heeft daarbij de presentator onder druk gezet om het deel dat al was opgenomen te wissen. Dat zegt de EO, die een relaas over het voorval vandaag online zette.

Akwasi was door het EO-programma Dit is de dag uitgenodigd om terug te blikken op 2020. Daarbij werd volgens de EO afgesproken met de rapper en zijn woordvoerder dat het niet "tergend lang" over de demonstratie op de Dam in Amsterdam zou gaan.

Tijdens die demonstratie deed Akwasi de omstreden uitspraak dat hij een zwarte piet "hoogstpersoonlijk op zijn gezicht" zou trappen als hij er eentje tegen zou komen. Volgens Akwasi moest die uitspraak symbolisch worden opgevat; het trappen was een verwijzing naar actiegroep Kick Out Zwarte Piet, luidde zijn verweer. Het OM deed onderzoek naar de strafbaarheid van de uitspraak en besloot Akwasi niet te vervolgen nadat de rapper zijn excuses had gemaakt.

'Wil je deze kant opgaan?'

Na een minuut of 10 in het interview met de EO komt de Dam-demo ter sprake. In eerste instantie antwoordt Akwasi gewoon op de vragen van presentator Hans van der Steeg. Akwasi noemt de demonstratie "een sleutelmoment in zijn leven". Op de vraag of Akwasi de tekst die hij toen uitsprak uit zijn hoofd heeft geleerd, antwoordt hij: "Jazeker, jazeker."

Van der Steeg stelt een vervolgvraag: "Dus die bewuste uitspraken waar veel gedoe over is geweest, had je ook voorbereid?" Akwasi is daarover duidelijk gepikeerd en zegt: "Wil je deze kant opgaan?"

Na wat woorden over en weer stopt Akwasi het interview. Hij loopt weg en wil dat het interview gewist wordt: "Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij".

Volgens de EO trekt Akwasi op dat moment de stekkers uit de laptops die het interview opnemen en neemt hij de laptops van de technicus en presentator Van der Steeg mee. Akwasi zegt dat hij moet afkoelen. Intussen belt de pr-man van Akwasi Van der Steeg. Na een half uur keert Akwasi terug en dreigt: "Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops", zo valt te lezen in de reconstructie van de EO.

Van der Steeg stemt daarmee in om de laptops terug te krijgen, schrijft de EO. Ook weet hij dat er een backup op een andere laptop staat. Akwasi geeft de laptops terug en het interview wordt op de laptop gewist.

Onder druk gezet

De EO heeft het interview toch uitgezonden na daarover lang te hebben nagedacht, staat in de verklaring: "Het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en vervolgens te dwingen om materiaal te verwijderen, is voor ons de kernreden geweest om toch uit te zenden", zegt eindredacteur Jan Pieter Kos.

Akwasi heeft zijn excuses aangeboden, zegt de omroep. De EO heeft hem uitgenodigd het interview af te maken, maar daar wilde hij geen gebruik van maken.

Akwasi was via zijn woordvoerder niet direct bereikbaar voor een reactie aan de NOS.