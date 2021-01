Nu ook besmetting met Zuid-Afrikaanse coronavariant in Nederland vastgesteld

Voor het eerst is nu ook een besmetting met de Zuid-Afrikaanse variant van het coronavirus vastgesteld in Nederland. Dat meldt het RIVM.

De persoon om wie het gaat werd op 22 december positief getest op het coronavirus in de regio Midden- en West-Brabant. Op 7 januari bleek uit nader onderzoek dat het ging om de mutatie uit Zuid-Afrika. De GGD is gestart met een bron- en contactonderzoek, maar tot nu toe is er nog niet gebleken dat de besmette persoon een connectie met Zuid-Afrika heeft.

Net als de Britse coronavariant is de Zuid-Afrikaanse mutatie waarschijnlijk een stuk besmettelijker dan het coronavirus waar de meeste mensen in Nederland mee besmet raken. Het RIVM doet steekproefsgewijs nader onderzoek naar positieve coronatesten om vast te stellen om welke variant het precies gaat. Daarmee moeten mutaties worden opgespoord.

Inmiddels is bij tientallen mensen in Nederland de Britse variant vastgesteld, onder meer vanwege een uitbraak op een school in Bergschenhoek. Er wordt echter vermoed dat de mutatie al veel wijder verspreid is in Nederland. Volgens viroloog Marion Koopmans gaat het om 1 tot 5 procent van nieuw vastgestelde besmettingen.

Hoewel de varianten besmettelijker zijn, werken de coronavaccins die nu worden uitgedeeld waarschijnlijk ook tegen deze mutaties, zeggen zowel vaccindeskundigen en de ontwikkelaars van de vaccins.