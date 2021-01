De Ligt test positief op corona en mist mogelijk kraker tegen Internazionale

Matthijs de Ligt is positief getest op het coronavirus. Dat maakt zijn club Juventus bekend. De 21-jarige verdediger zit in zelfisolatie.

Ook collega-international Tim Krul testte positief. De keeper van Championship-club Norwich City meldt dat op zijn sociale media. Krul ging direct in zelfisolatie toen hij eerder in de week van zijn club te horen kreeg dat hij positief is bevonden.

"Ik voel me niet lekker en ben vermoeid", schrijft de 32-jarige Hagenaar, international van het Nederlands elftal. "Het herinnert ons er allemaal aan dat we moeten zorgen dat we veilig blijven, dat dit virus geen hoax is en dat we de mensen om ons heen moeten beschermen."

Krul is niet de enige speler van Norwich City die besmet is. De club meldt nog twee besmettingen.