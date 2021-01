Kringloopwinkels kunnen goederen niet meer aan: amper verkoop door lockdown

De problemen voor mensen met een smalle beurs zijn ook bekend bij het Leger des Heils. Er zijn ook oplossingen bedacht. Zo zijn de buurthuiskamers open en zit daar soms een tweedehandskledingwinkel aan vast. "Het kledinggedeelte zelf is dicht, maar vanwege de soms schrijnende gevallen, wordt er soms een 1-op-1 afspraak gemaakt waarbij iets kan worden gekocht of er kleding wordt weggegeven."

Van Wezep gaat daarnaast ook voor haar plezier graag naar de kringloop. "Ik hou er ook gewoon van, neuzen tussen de spulletjes. Zo kan je met een klein inkomen ook nog eens winkelen. En het is met de kinderen een leuk uitje: dan mogen ze voor 1 euro iets uitzoeken en is iedereen blij."

Via andere wegen, zoals 'gratis af te halen'-Facebookgroepen redt Van Wezep het nu toch. Meestal dan. "De enige goeie spijkerbroek die ik had, was onlangs doorgeknipt omdat ik met gescheurde enkelbanden op de eerste hulp lag. Deze broek heb ik nog niet kunnen vervangen. Dat is wel even balen."

Toen het kouder werd, kon Gré van Wezep (42) uit Elburg geen nieuwe handschoenen en een sjaal kopen. Normaal gesproken zou zij daarvoor naar de kringloop gaan. "Ik heb een klein inkomen en vijf kinderen. Dan zit ik wel even met mijn handen in het haar."

Rijk en arm, jong en oud: volgens de branchevereniging van kringloopwinkels komt een scala aan mensen over de vloer. De situatie is dan ook niet alleen jammer voor het milieu, ook minima hebben het lastiger.

Ook Claudia Brugman (53) uit Utrecht mist de kringloopwinkels. Bijna alles wat ze aanschaft is tweedehands. Toch is het ook het sociale aspect wat zij mist. "Het gaat niet alleen om de aankoop van een puzzeltje of een boek. Een bezoek met een bakje koffie erbij en een praatje is ook van waarde."

Hoewel Brugman vanuit milieuoverwegingen weinig spullen koopt, vindt ze het nu wel lastiger als ze echt iets nodig heeft. "Als ik nu iets nodig heb, koop ik dat liever niet online. Al kan dat nu vaak niet anders. Dat is namelijk veel duurder. In die zin is het ook erg onhandig en hoop ik voor iedereen dat de lockdown snel voorbij is en corona verdwenen."