'Zwangeren niet vaccineren, behalve bij slechte gezondheid of blootstelling'

De meeste vrouwen die in verwachting zijn, krijgen het advies te wachten met een coronavaccinatie tot na de zwangerschap. Maar voor twee groepen is een prik wél verstandig. Het gaat om zwangere vrouwen die onderliggende ziekten hebben, zoals hart- of longproblemen of ernstig overgewicht. Ook voor zwangeren die veel worden blootgesteld aan corona, bijvoorbeeld in de zorg, wordt vaccineren aangeraden.

Dat adviseert een werkgroep van experts in de gynaecologie en verloskunde en van het RIVM. Het advies (.pdf) gaat alleen over de vaccins van Pfizer en Moderna.

Dat twee groepen expliciet wordt aangeraden wel te vaccineren, zou een bijstelling van het huidige advies betekenen. Tot nu was de boodschap aan alle zwangere vrouwen te wachten met vaccineren tenzij in overleg met de huisarts anders werd besloten.

Zwangere vrouwen deden niet mee in vaccinonderzoek

Gynaecologen, verloskundigen en huisartsen kregen de laatste tijd steeds meer vragen, maar hadden niet voldoende informatie om deze te beantwoorden. Met deze richtlijn hoopt de werkgroep meer duidelijkheid te verschaffen aan zorgverleners en zwangere vrouwen.

"We zijn terughoudend met alle zwangere vrouwen nu te vaccineren", licht Christianne de Groot, Hoofd Verloskunde aan het Amsterdam UMC en deelnemer aan de werkgroep, toe. "Niet omdat bewezen is dat deze groep meer risico loopt. En de theorie geeft ook geen aanleiding dat te vermoeden. Maar omdat zwangere vrouwen niet zijn meegenomen in de testgroepen van vaccinfabrikanten kunnen we de gevolgen voor moeder en kind niet zeker weten."

Dat voor twee groepen nu wel een prik wordt aangeraden, is omdat de voordelen opwegen tegen de mogelijke nadelen, zegt De Groot. "Van de groep die al gezondheidsrisico's heeft, weten we dat ze sneller ernstig ziek worden en de andere groep heeft grotere kans op besmetting. Zeker omdat zwangeren bij een besmetting over het algemeen zieker worden dan niet-zwangeren wil je de kwetsbare groepen extra goed beschermen."

De werkgroep geeft ook een advies over vrouwen die borstvoeding geven of die een kinderwens hebben. Voor deze groepen is er geen bezwaar om te vaccineren.