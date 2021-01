Skeletonster Bos zesde op EK; voor het eerst geen WB-podium dit seizoen

Skeletonster Kimberley Bos heeft voor het eerst dit seizoen geen podiumplek behaald. Bij de wereldbekerwedstrijd in Winterberg, die ook als EK gold, eindigde de 27-jarige Nederlandse op de zevende plek. De Europese titel ging voor het tweede jaar op rij naar Jelena Nikitina.

De vijfde wereldbekerwedstrijd van het seizoen was ook direct de EK. De Canadese en Amerikaanse deelneemsters (vier in totaal) werden enkel opgenomen in de uitslag van de wereldbeker, voor de uitslag van de Europese kampioenschappen werden hun tijden geschrapt. Bos eindigde daardoor in de EK-uitslag als zesde, één plaats hoger dan in de wereldbekeruitslag.

Bij de eerste vier wereldbekers van dit seizoen pakte Bos drie keer een zilveren medaille en veroverde ze één keer het brons. Na een korte pauze, die de skeletonster doorbracht in Nederland, stond er voor het eerst dit seizoen een wedstrijd in het Duitse Winterberg op het programma.

Thuisvoordeel

Bos voorspelde donderdag al dat het lastig zou worden het podium te halen in Duitsland. "Het 'thuisbaanvoordeel' is in onze sport heel groot. Ik ben hier misschien honderd keer naar beneden gegaan, de drie Duitse vrouwen minstens tien keer zo vaak."

Dat thuisvoordeel werd al in de eerste run duidelijk. De drie Duitse vrouwen (Tina Hermann, Jacqueline Lölling en Hannah Neise) bezetten de eerste, gedeeld derde en vijfde plaats. Bos, die vorig seizoen de wereldbekerwedstrijd in Winterberg liet lopen, moest genoegen nemen met de zesde tijd.

Langzamere tweede run

De tweede run van Bos was langzamer dan haar eerste. Daardoor zakte ze een plaats in de wereldbekeruitslag (zevende), maar omdat de tijd van de Canadese Elisabeth Maier niet meetelde voor de Europese kampioenschappen, eindigde ze in de EK-uitslag alsnog als zesde.

De Duitse Hermann was in de eerste run de snelste, maar kon haar leidende positie niet vasthouden in de tweede run. Nikitina maakte haar achterstand goed en pakte voor de vierde keer in haar carrière de Europese titel. Janine Flock, dit seizoen al drie keer de snelste in de wereldbeker, completeerde het podium.