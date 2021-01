Spaanse temperaturen van -35,8 'minder uitzonderlijk dan het lijkt'

Het is winters in Spanje: afgelopen donderdagochtend werd een temperatuurrecord van -35,8 graden Celsius gemeten. Ook is er in het binnenland veel sneeuw gevallen. Veel mensen ervaren dit als zeer uitzonderlijk, vooral omdat Spanje geassocieerd wordt met zon, droogte en hitte. Toch is het winterse weer in Spanje minder uitzonderlijk dan het lijkt, verklaart NOS-weerman Gerrit Hiemstra.

Om te beginnen is de uitzonderlijk lage minimumtemperatuur niet representatief voor het land. Het temperatuurrecord is gemeten op het weerstation in Vega de Liordes in het noorden van Spanje. Dat weerstation staat op een bijzondere plek die in de winter garant staat voor lage temperaturen.

Vega de Liordes ligt op een hoogvlakte op een hoogte van zo'n 1800 tot 2000 meter, en maakt deel uit van het Parque Nacional de Los Picos de Europa. De hoogvlakte wordt omringd door bergen waarvan de Torre de Lambrion de hoogste is met 2642 meter. Er is geen begroeiing, er wonen geen mensen en tot in juli kunnen er sneeuwvelden liggen. Ook nu ligt er sneeuw.

De ligging is zeer bevorderlijk voor lage minimumtemperaturen: het ligt hoog, er ligt sneeuw en het is een soort kom waarin zich gemakkelijk koude lucht verzamelt. Koude lucht is zwaarder dan minder koude lucht en stroomt naar de laagste plekken.

Ook in Nederland viel er voor het eerst een pak sneeuw, in het zuiden van Limburg: