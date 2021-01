Onno Eichelsheim wordt hoogste militair van Nederland

Onno Eichelsheim (54) wordt de nieuwe commandant der strijdkrachten. Het kabinet heeft met zijn benoeming ingestemd. Eichelsheim volgt Rob Bauer op, die voorzitter wordt van het militaire comité van de NAVO. Eichelsheim is nu al zijn plaatsvervanger.

Eichelsheim is een voormalig helikopterpiloot. Hij is een paar keer uitgezonden naar Bosnië en Afghanistan. De luitenant-generaal klom op tot hoofd van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD). In die rol maakte hij in oktober 2018 samen met minister Bijleveld bekend dat een hackpoging van Russische spionnen bij het OPCW, de organisatie tegen verspreiding van chemische wapens, was verijdeld.

De nieuwe hoogste militair van Nederland is sinds 2019 plaatsvervangend commandant der strijdkrachten. In die functie is hij ook lid van de Cyber Security Raad, het adviesorgaan van het kabinet als het gaat om digitale veiligheid in Nederland. Hij begint op 15 april aan zijn nieuwe baan.

Minister Bijleveld is blij met de benoeming. "Met Onno Eichelsheim krijgt de krijgsmacht een commandant met veel operationele ervaring. Hij staat dicht bij zijn mensen en is heel toegankelijk. Ik zie ernaar uit om met hem samen te werken."