Nederlands elftal oefent in november alsnog tegen Spanje

Een van de twee oefenwedstrijden die het Nederlands elftal komend najaar afwerkt, zal gespeeld worden tegen Spanje. De Zuid-Europeanen zijn op woensdag 11 november te gast in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

De ontmoeting met Spanje stond eigenlijk al voor eind maart op de rol, maar kon toen vanwege de coronapandemie geen doorgang vinden.

Oranje komt op vrijdag 4 september voor het eerst dit jaar in actie. Polen is dan in Amsterdam de tegenstander in de Nations League. In dat toernooi komt drie dagen later Italië op bezoek in de Johan Cruijff Arena.

Het volgende interlandblok begint met een oefenduel op 7 of 8 oktober. De tegenstander in die wedstrijd is nog niet bekend. In de week daarna treft Oranje achtereenvolgens Bosnië en Herzegovina en Italië.