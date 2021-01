Goed nieuws Nederlandse handballers: spelmaker Steins mee naar Slovenië

Goed nieuws voor de Nederlandse handballers: de belangrijkste speler van de ploeg, Luc Steins, is hersteld van het coronavirus en kan meespelen in de EK-kwalificatiewedstrijd in en tegen Slovenië, aanstaande zondag.

De spelmaker van Oranje miste de wedstrijd van afgelopen woensdag in Almere tegen Slovenië, omdat hij in quarantaine moest verblijven op zijn hotelkamer op sportcentrum Papendal.

Misgelopen Champions League-finale

De 25-jarige Steins testte eind december positief. Dat kwam voor hem op het slechts denkbare moment, want hij kon door zijn verplichte isolatie niet meedoen met zijn club Paris Saint-Germain aan de finalewedstrijden van de Champions League.

Begin deze week - de international was daarvoor veilig en alleen naar Papendal gereden - bleek uit tests dat zijn waardes nog niet goed waren. Dat betekende dat Steins niet mocht toetreden tot de bubbel van de ploeg.