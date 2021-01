Chinese ambassade: 'Oeigoerse vrouwen zijn geen babymachines meer'

De Chinese ambassade in de VS heeft een tweet verspreid waarin staat dat Oeigoerse vrouwen meer autonomie hebben gekregen en niet langer 'baby-machines' zijn.

Eerder gebeurde dat ook met de heropvoedingskampen waar mogelijk ruim een miljoen Oeigoeren, een Chinese moslimminderheid, zijn opgesloten. Eerst was dat volgens China onzin. Later bleken ze toch te bestaan, maar ging het volgens China om 'scholen' waar de Oeigoeren een 'werkopleiding' volgen.

Verontwaardiging

In de tweet staat een link naar de officiële krant China Daily, die altijd het standpunt van het regime weergeeft. Die schrijft dat er nu "veilige, effectieve en geschikte anticonceptiemaatregelen beschikbaar zijn voor stellen in de vruchtbare leeftijd in Xinjiang" en dat hun "persoonlijke beslissing over het al dan niet gebruiken van die middelen volledig wordt gerespecteerd".

In de reacties onder de tweet wordt met verontwaardiging gereageerd. De Chinese overheid doet alsof de vrouwen vrijwillig meewerken aan geboortebeperking, waardoor ze "zelfverzekerder en onafhankelijker" zijn geworden en niet langer "babymachines" zijn, is de teneur. Terwijl uit getuigenissen van gevluchte Oeigoeren blijkt dat ze hiertoe gedwongen worden.

Ook worden er in Xinjiang vrouwen gesteriliseerd zonder dat ze dat weten. De NOS sprak vorig jaar met de gevluchte Shehide. Toen ze in Nederland besloot een derde kind te krijgen, kreeg ze van haar arts te horen dat ze gesteriliseerd is. "Pas op dat moment kwam ik erachter dat ze me, na mijn keizersnede in het ziekenhuis in Ürümqi, onvruchtbaar moeten hebben gemaakt."