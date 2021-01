Geblesseerde Robben ontbreekt ook bij hervatting eredivisie

Groningen-trainer Danny Buijs kan ook bij de hervatting van de competitie nog altijd geen beroep doen op Arjen Robben. De aanvaller, die deze maand zijn 37e verjaardag viert, is nog steeds niet wedstrijdfit.

Robben kwam dit seizoen pas twee keer in actie voor de huidige nummer zes van de eredivisie. De oud-international raakte in de eerste competitiewedstrijd tegen PSV geblesseerd en kwam daarna alleen nog even als invaller in actie tegen FC Utrecht.

Dacht aan stoppen

Robben besloot begin november een aangepast trainingsprogramma te gaan volgen, om zo fit genoeg te worden om wedstrijden te kunnen spelen. De vleugelspeler Groningen bekende in december dat hij een paar keer aan stoppen had gedacht. "Maar een stemmetje in mijn hoofd heeft me daarvan weerhouden. Ik ben sportman en wil zo graag nog spelen voor de club."