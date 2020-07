Djokovic traint weer en bijt van zich af: 'Het is een heksenjacht'

AFP

Tennisser Novak Djokovic was de voorbije weken het gesprek van de dag vanwege de perikelen rondom de door hem georganiseerde Adria Tour. Nu heeft de Serviër, die dinsdag weer op de baan stond, gereageerd op alle kritiek. De 33-jarige nummer één van de wereld is op z'n zachtst gezegd niet blij met alle aantijgingen aan zijn adres. "Er is een heksenjacht tegen mij aan de gang", vertelt hij aan Servische media. Djokovic raakte in opspraak nadat hijzelf, Grigor Dimitrov, Borna Coric en Victor Troicki besmet waren geraakt met het coronavirus na hun deelname aan de Adria Tour. Knuffels en op stap Bij de serie demonstratietoernooien in Belgrado (Servië) en Zadar (Kroatië), die werden georganiseerd door Djokovic zelf, was publiek aanwezig en de spelers maakten er een waar feestje van met veel omhelzingen en zelfs een heuse stapavond. Hoewel dat alles was toegestaan volgens de plaatselijke coronaregels, kwam het Djokovic en consorten op veel kritiek te staan.

Novak Djokovic in actie tijdens de Adria Tour, waar veel publiek aanwezig was - AFP

De Serviër is na twee weken thuisquarantaine weer in training gegaan en greep die gelegenheid ook aan om van zich af te bijten. "Het is een heksenjacht. De wereldwijde kritiek op mijn persoon is ongezien. Kwaadaardig zelfs, het is meer dan louter kritiek. Er wordt een zondebok gezocht en iemand moet vallen, zo lijkt het wel. En het liefst een grote naam."

Djokovic verdedigt ook de opzet van de Adria Tour. "Het was louter mijn wens om het tennis en spelers te helpen en in goed daglicht te stellen. Ik wilde het beste, maar kreeg het ergste. Alsof ik een oorlogsmisdaad heb begaan. Dat doet pijn." US Open? Of Djokovic aan de start zal staan van de US Open, die 31 augustus begint, liet hij nog in het midden. "Ik weet het nog niet", zegt hij. "Het helpt niet echt dat de uitbraak in Amerika en New York nog niet onder controle is." "Ik speel zeker niet in Washington of Cincinnati", aldus de Servische nummer één. "Roland Garros voorlopig wel en ook Madrid en Rome staan op de planning."