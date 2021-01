Ten Hag wacht op vrijgave FA: 'Goede hoop dat Haller tegen PSV beschikbaar is'

De stemming in Amsterdam is opperbest, op de dag dat de recordtransfer van Sébastien Haller werd beklonken. Niet voor niets kwam Ajax-trainer Erik ten Hag lachend de perszaal binnen, om over de nieuwe aankoop én de topper tegen PSV te praten.

Of de 26-jarige spits zondag in de eredivisiekraker zijn debuut maakt, dat verklapte de trainer (vanzelfsprekend) niet. Maar het is duidelijk dat twee dagen voor de confrontatie de komst van Haller een welkome impuls is.

"We hebben er goede hoop op dat hij zondag beschikbaar is", vertelde Ten Hag 's middags op de persconferentie in aanloop naar het thuisduel.

Vrijgave FA

Haller komt over van West Ham United. Voordat hij speelgerechtigd is in de eredivisie, moet de Engelse voetbalbond FA hem nog vrijgeven. De KNVB laat weten dat dat nog niet is gebeurd, maar dat het verzoek bij de FA ligt.

Als Haller wordt vrijgegeven, staat hij dan direct in de basis? "Hij heeft net één keer meegetraind, dus dat gaan we de komende uren bekijken", antwoordde Ten Hag.