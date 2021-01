Groen licht voor Ajax: aankoop Haller mag spelen in topper tegen PSV

Erik ten Hag - ANP

De stemming in Amsterdam is opperbest, op de dag dat de recordtransfer van Sébastien Haller werd beklonken. Niet voor niets kwam Ajax-trainer Erik ten Hag lachend de perszaal binnen, om over de nieuwe aankoop én de topper tegen PSV te praten. In de loop van de middag werd bekend dat Haller speelgerechtigd is voor de wedstrijd van zondag. De 26-jarige spits, die overkwam van West Ham United, werd vrijgegeven door de Engelse voetbalbond FA. Voordat dat duidelijk werd, zei Ten Hag 's middags op de persconferentie "goede hoop te hebben dat hij zondag beschikbaar is". Of Haller in de eredivisiekraker debuteert, verklapte de trainer (vanzelfsprekend) niet. "Hij heeft net één keer meegetraind, dus dat gaan we de komende uren bekijken", antwoordde Ten Hag.

Ajax begint aan een cruciale voetbalmaand, met meerdere topwedstrijden in de eredivisie. Alhoewel: "Het is nog niet de beslissende maand, maar je kunt aan het einde ervan wel zien waar je met je team staat", vertelde Ten Hag over superjanuari. "Tot nu toe staan we er goed voor, op de eerste plaats." 'Beetje geforceerd met Neres' Ten Hag weet nog niet of Mohammed Kudus, Klaas-Jan Huntelaar en Lisandro Martínez inzetbaar zijn tegen PSV. "Kudus komt terug van een blessure, hij zal niet beginnen", vertelde de coach, die zeker niet kan beschikken over Lassina Traoré, Brian Brobbey en David Neres. "Met Neres hebben we een beetje geforceerd, daarna heeft hij een terugslag gekregen. Maar hij staat nu weer op het trainingsveld en traint weer met de bal. Ik denk dat hij snel gaat aansluiten bij de groepstraining."

De trainer zegt vertrouwen te putten uit het spel van zijn ploeg in eerdere topwedstrijden, zoals tegen Liverpool in de Champions League. De rest van het seizoen lijkt voornamelijk een tweestrijd om de landstitel tussen Ajax en PSV te worden, maar daar is Ten Hag niet mee bezig. "Ik kijk niet naar de tegenstander, ik kijk naar onszelf. Naar waar wij staan." "Wij kijken, zoals bij iedere wedstrijd, naar de kracht en de zwakte van de tegenstander. Op basis daarvan maken we een speelplan."