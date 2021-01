Advocaat zet nieuwe spits Pratto direct in de basis bij Feyenoord - NOS

De kans is groot dat Feyenoord komende zondag met aanwinst Lucas Pratto zal starten in de stadsderby tegen Sparta. Trainer Dick Advocaat gaf op de persconferentie van vrijdagmiddag nog niet zijn opstelling prijs, maar acht de kans wel groot dat hij de Argentijnse spits minuten zal gunnen.

"Als ik daar mee ga wachten dan is het seizoen afgelopen", reageerde hij op de vraag of Pratto een basisplaats krijgt. "Dat lijkt me niet handig. De andere jongens hebben de kans gehad en niet allemaal gegrepen. Ik denk wel dat ik hem de kans geef om te beginnen."

Verder is Advocaat tevreden dat zijn ziekenboeg steeds leger raakt. Hij mist nog Robert Bozenik, Justin Bijlow, Orkun Kökçü. en João Teixeira. Wel kan hij weer, als is dat wellicht niet voor de volledige negentig minuten, beschikken over Ridgeciano Haps, Leroy Fer en Luis Sinisterra.

Sparta

Advocaat, die als speler en als trainer een verleden heeft bij Sparta, blikte uiteraard ook vooruit op het duel met de nummer negen van de ranglijst.

"Ik hoop voor ze dat ze de praatjes waar kunnen maken zondag", reageerde hij op de uitspraken van assistent-trainer Gérard de Nooijer. In gesprek met het Algemeen Dagblad vroeg De Nooijer zich hardop af: "Feyenoord? Die kunnen we gewoon hebben."

Advocaat: "Dat is goed. Ik vind het leuk, derby's. Dat vinden de mensen leuk, de spelers. En de beste moet gewoon winnen."