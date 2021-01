Ajax-aanwinst Haller: 'Zie vertrek uit Premier League niet als stap terug'

Haller over transfer naar Ajax: 'Zag een kans en wilde die niet laten lopen' - NOS

"Ik zag een kans en die wilde ik niet laten lopen." Als Sébastien Haller net zo makkelijk goals maakt als dat zijn transfer naar Ajax heeft afgerond, dan kan de Fransman een echte doelpuntenmachine worden in Amsterdam. Of hij zondag in de topper tegen PSV kan debuteren voor Ajax hangt af van de Engelse voetbalbond FA. Die moet de spits vrijgeven na zijn vertrek bij West Ham United, maar de KNVB meldt dat dat nog niet is gebeurd. Direct een basisplaats? Als Haller wordt vrijgegeven, staat hij dan direct in de basis? Haller kijkt vragend opzij naar Erik ten Hag: 'Coach?' Die vult aan: "Hij heeft net één keer meegetraind, dus dat gaan we de komende uren bekijken. Ik heb goede hoop dat hij zondag beschikbaar is."

Haller, voor een recordbedrag van 22,5 miljoen euro overgenomen van West Ham, trainde vrijdagochtend voor het eerst mee met de selectie van Ajax en meldde zich daarna bij de pers. "Ik versta nog maar een paar woorden in het Nederlands, dus het liefst praat ik Engels", zei de Fransman, die in het verleden ook voor FC Utrecht uitkwam en ook daar Ten Hag als trainer had. "Ik had niet verwacht om zo snel weer in Nederland terug te keren. De transfer kwam zo snel tot stand omdat we elkaar kennen. Dat maakte het makkelijker", aldus Haller, die in 2017 Utrecht verruilde voor Eintracht Frankfurt en vorig jaar bij West Ham terechtkwam. Contact tussen Haller en Ten Hag Ten Hag heeft altijd contact gehouden met Haller en probeerde hem al eerder naar Ajax te halen. "Je praat weleens over hoe het gaat bij de clubs en dan kom je erachter dat hij openstaat voor een transfer."