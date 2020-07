Man uit Arnhem opgepakt voor aanbieden 12 miljard inlognamen

De politie heeft een 22-jarige man uit Arnhem opgepakt op verdenking van het aanbieden van zo'n 12 miljard inlognamen en gestolen wachtwoorden. Gebruikers konden deze tegen betaling inzien en downloaden. De politie zegt zelden zo'n omvangrijke zaak te hebben onderzocht.

In Arnhem zijn twee woningen doorzocht. In de woning van de verdachte vond de politie professionele apparatuur. De man bood de gegevens aan via de website weleakinfo.com. Hij wordt verdacht van het bezitten en aanbieden van ontvreemde gebruikersnamen en wachtwoorden. Hoe hij daaraan is gekomen, is niet bekend. "Dat is de grote vraag", zegt de politie.

De man speelde volgens de politie "een faciliterende rol als het gaat om cybercriminaliteit". Volgens het hoofd van het cybercrimeteam zijn facilitators een belangrijke schakel bij het aanpakken van cybercriminelen.

Van wie de buitgemaakte gegevens zijn, is niet bekend. "Maar ons advies is om ervoor te zorgen dat je verschillende wachtwoorden hebt en dat je ze geregeld aanpast", zegt Cees van Tent van de politie.

Internationale samenwerking

De aanhouding afgelopen woensdag is het resultaat van een samenwerking tussen de Nederlandse politie, de National Crime Agency (NCA) in het Verenigd Koninkrijk, de Amerikaanse FBI en het Duitse Bundeskriminalamt. De politie kreeg een tip van de NCA, waarna het cybercrimeteam van de politie Oost-Nederland een onderzoek instelde.

In het internationale onderzoek van de NCA is ook een 22-jarige man uit Noord-Ierland aangehouden. De FBI heeft de website weleakinfo.com uit de lucht gehaald. Het onderzoek is nog gaande.