Haller, Ajax én West Ham: alle betrokkenen worden beter van recordtransfer

Sebastian Haller - AFP

De flitstransfer van Sébastien Haller - hij is Ajax' duurste aankoop aller tijden - is een win-win-winsituatie. De spits zelf, Ajax én West Ham United lijken er allemaal beter van te worden. Allereerst Haller. Voor de 26-jarige Ivoriaans international, die in november voor zijn land debuteerde, had West Ham het laatste opstapje moeten worden naar de absolute top. Onder een trainer, Manuel Pellegrini, die het aanvallende voetbal speelde waarin Haller het best rendeert. Het aanvallende voetbal waarin hij zo uitblonk bij FC Utrecht, onder ene Erik ten Hag. En bij Eintracht Frankfurt, als aanspeelpunt in een voorhoede met huidig Real Madrid-speler Luka Jovic en Ante Rebic, tegenwoordig in dienst bij AC Milan.

Sébastien Haller met Luka Jovic, waarmee hij succesvol samenspeelde bij Eintracht Frankfurt - ANP

Maar, zoals dat zo vaak gaat in het voetbal, Pellegrini werd ontslagen en vervangen door een trainer die een heel andere speelstijl propageert. Onder de nieuwe manager David Moyes blinkt nu vooral Michail Antonio uit bij West Ham in de spits, een beweeglijke aanvaller die vaak uitwijkt naar de flank en goed gedijt in een team dat op de counter speelt. In Amsterdam kan Haller weer de spits zijn die ballen klaarlegt voor anderen en anticipeert op voorzetten vanaf de flanken. De kapstok in het aanvalsspel van Ajax, tussen al die bewegende mensen in het systeem van Ten Hag. Een coach die hij bovendien goed kent. En andersom.

*Het bedrag van Neres is opgelopen tot 22 miljoen, omdat Ajax bij de transfer van Antony vorig jaar de doorverkoopclausule van Neres afkocht voor zeven miljoen. Beide Brazilianen kwamen van São Paulo FC.

Dan Ajax. De Amsterdammers hebben de spitspositie ogenschijnlijk prima bezet, met routinier Klaas-Jan Huntelaar, de aanstormende talenten Lassina Traoré en Brian Brobbey en Dusan Tadic als extra bewezen optie. Razend tempo Maar Huntelaar, Traoré en Brobbey zijn alle drie geblesseerd. Net als David Neres, waardoor Tadic nodig is op de flanken. Haller, die topfit is en er dus direct kan staan, is dus geen overbodige luxe in een maand waarin de topduels elkaar in een razend tempo opvolgen. Te beginnen met het treffen met PSV van aanstaande zondag. Op de middellange termijn dreigen bovendien twee van de vier spitsopties te vertrekken. Huntelaar speelt met de gedachte te stoppen, terwijl het contract van Brobbey komende zomer afloopt.

Talent Brian Brobbey heeft een aflopende verbintenis in Amsterdam - ANP

De 18-jarige Brobbey zei in november tegen De Telegraaf dat hij "100 procent zeker" zou verlengen in Amsterdam, maar er gaan ook verhalen dat zaakwaarnemer Mino Raiola hem in Italië heeft aangeboden. Een slimme onderhandelingstactiek? Wellicht, maar een vertrek is niet uitgesloten. Met Danilo heeft Ajax nóg een spits onder contract staan, eentje die bovendien gemakkelijk het net vindt, zo bewijst hij dit seizoen op huurbasis bij FC Twente. Maar of Ajax de toekomst van de Braziliaan in Amsterdam ziet, is zeer de vraag. Vierkant blok hout Omdat het bedrag dat met de transfer van Haller gemoeid is, wordt uitgesmeerd over meerdere jaren, is de investering voor Ajax op te brengen. Bovendien is het niet ondenkbaar dat Haller in de toekomst nog eens voor een mooi bedrag verkocht kan worden, gezien zijn leeftijd van 26 jaar.

Tot slot West Ham United. De club uit Londen heeft met de al eerder genoemde Antonio een spits in huis die uitstekend gedijt in het voetbal van Moyes, maar de 30-jarige Engelsman lag er dit seizoen lang uit met hamstringproblemen. Bovendien is hij de enige optie in de punt van de aanval. Haller was in Engeland als een vierkant blok hout dat door een enthousiaste peuter in een rond gat werd geramd; het paste simpelweg niet. Dat zag je terug in de kille cijfers, die niet dramatisch waren, maar ook niet rechtvaardigden dat West Ham in 2019 50 miljoen euro voor hem op tafel had gelegd: 14 goals en 3 assists in 53 wedstrijden. Haller maakte tussen 2015 en 2017 2,5 seizoen furore in het shirt van FC Utrecht:

Haller was in zijn Utrecht-tijd op schot met mooie goals in de eredivisie - NOS