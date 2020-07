Grapperhaus voert druk op ict-bedrijven op: nu kinderporno verwijderen

Ict-bedrijven hebben nog twee maanden de tijd om kinderporno van hun servers te halen. Als zij in september nog geen orde op zaken hebben gesteld, dan worden hun namen openbaar gemaakt, zegt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

Grapperhaus stelde in juni een ultimatum aan zeventien hostingbedrijven, die volgens een meting van de TU Delft bovenaan de ranglijst staan van verspreiders van kinderporno. "Ze hebben een laatste kans gekregen om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen", schrijft hij nu in een brief aan de Tweede Kamer. En inmiddels is het aftellen begonnen, voor hij overgaat tot "naming and shaming voor een hoger doel".

HashCheckService

Volgens de minister werkt het overgrote deel ict-bedrijven inmiddels goed mee aan het kinderporno-vrij maken van het internet. Zij hebben zich gebonden aan de norm om schadelijke content binnen 24 uur te verwijderen. De hostingbedrijven kunnen daarbij gebruik maken van de gratis HashCheckService. Dat is een database waarin inmiddels 1,4 miljoen unieke codes staan van online kinderpornografisch beeldmateriaal. Daarmee kunnen zij gemakkelijk controleren of die content op hun servers staat.

In de eerste helft van dit jaar zijn met behulp van de database ruim 10.000 afbeeldingen verwijderd, schrijft Grapperhaus aan de Tweede Kamer. "Maar er zijn nog steeds lakse en foute ict-bedrijven die na een melding van online kinderporno niet (tijdig) tot verwijdering overgaan."

Daarom werkt hij ook aan een wet, waardoor deze bedrijven straks een boete of dwangsom riskeren als zij kinderporno niet snel genoeg verwijderen van het openbare web.