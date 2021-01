Schmidt: 'Götze twijfelgeval, Zahavi terug, Van Ginkel misschien bij selectie'

Superjanuari is aangebroken en ook in Eindhoven kijken ze reikhalzend uit naar komende zondag, naar de clash in de eredivisie. "Het is altijd het juiste moment om tegen Ajax te spelen", vertelde PSV-trainer Roger Schmidt vrijdagochtend met een veelzeggende blik.

"Ajax is een heel goede tegenstander, ze zijn op alle posities sterk. Het wordt een zware, maar ook een grote wedstrijd", keek hij vooruit. "Ik zie geen nervositeit in mijn ploeg. De spelers zien het als een kans om zichzelf te tonen."

"Natuurlijk zou het mooi zijn als we winnen", vervolgde Schmidt in gesprek met NOS-verslaggever Joep Schreuder. "Maar het gaat om onze instelling. Als we goed spelen, maar toch gelijkspelen of verliezen, is dat niet erg."

'Was zwaar programma'

De topwedstrijden wachten in januari, dat was vanaf het begin van het seizoen duidelijk. De Duitse trainer hield er nadrukkelijk rekening mee, in zijn opstellingen en met zijn wisselbeleid. De intensiteit werd verdeeld over de spelers. En nu, na de broodnodige rust in de winterstop, is zijn ploeg klaar voor Ajax-uit.

"Het was een zwaar programma. De spelers verdienden het om met hun families te zijn", aldus Schmidt. "Daarna pakten we de training weer op. Dat was belangrijk, omdat we in de eerste seizoenshelft vooral wedstrijden hebben gespeeld."