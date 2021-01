Bevolking Tokio keert zich tegen organisatie Spelen: 'Heftige reacties'

Tokio - AFP

In Tokio is de noodtoestand afgekondigd vanwege de enorme toename van coronagevallen. Een zomer met de Olympische Spelen in hun midden, daar denken ze voorlopig niet aan. Sterker nog: de bevolking keert zich tegen het evenement. "De afgelopen weken is het aantal gevallen hier dramatisch gestegen", zegt NOS-correspondent Kjeld Duits vanuit Tokio. "Gisteren waren er 7.500 nieuwe gevallen, terwijl het bij de vorige noodtoestand (in het voorjaar) om slechts honderden ging..." Pas eind februari wordt er in Japan begonnen met vaccineren, het terugbrengen van positieve gevallen zal dan ook niet zo snel gaan. Duits: "De ziekenhuizen zijn er heel slecht op voorbereid. Die zijn nog ingericht op honderden gevallen per dag. Als coronapatiënt kom je hier nauwelijks meer een ziekenhuis in." Premier nog vol vertrouwen Kunnen de Spelen in Tokio nog wel van start gaan op 23 juli? De Japanse premier Yoshihide Suga denkt van wel: "Ja, ik denk dat het kan. Als we de goede maatregelen nemen, zal ook het Japanse publiek positiever gaan denken over de Spelen."

Van maatregelen merkt NOS-correspondent Duits nog weinig in Tokio. "Die zijn heel zwak. Scholen en winkels blijven gewoon open en bij evenementen zijn 5.000 mensen toegestaan. Bovendien zijn alle maatregelen vrijwillig. De Japanse wet staat gedwongen sluitingen en boetes niet toe." NOC*NSF snapt bezorgdheid Tokio Japan was juist een van de landen die het coronavirus goed onder controle had. Het land is zeven keer zo groot als Nederland, maar bij ons zijn drie keer zoveel doden gevallen. "Ik kan me de heftige reacties en de bezorgdheid in Japan dan ook goed voorstellen, dat is niet zo raar", laat Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, weten in een eerste reactie op de noodtoestand.

