Warming-up: Mooie nominatie voor El Ghazi • Drenthe maakt 'indruk' in Spanje

Sébastien Haller is met zijn overgang naar Ajax de duurste aankoop ooit van een club uit de eredivisie.

Miralem Sulejmani was met 16,25 euro miljoen lang de duurste aankoop van een eredivisieclub toen Ajax hem in 2008 over van sc Heerenveen.

"Haller staat al langere tijd op onze lijst, we hebben hem eerder al een paar keer benaderd. Een paar jaar geleden en een half jaar geleden ook nog. Toen lukte het niet", zegt technisch directeur Marc Overmars op het clubkanaal van Ajax. "Met alle problemen die we nu voorin hebben, komt dit qua timing heel goed uit. Ik geef liever iets te veel uit voor iets waarvan ik denk dat het goed is, dan dat ik voor een goedkope oplossing kies die 'half' is."

Volgens Overmars heeft de Fransman, international van Ivoorkust, alles in huis om te slagen bij Ajax. "Haller is zo'n speler waarvoor geldt: hoe dichter bij het doel, hoe gevaarlijker. Hij is 26 jaar, een goede leeftijd. Hij is heel ambitieus, een echte teamspeler, hij is ook sneller dan menigeen denkt en hij heeft een goede techniek", aldus Overmars, die hoopt dat zijn aankoop zondag al kan debuteren in de topper tegen PSV. "Hopelijk lukt dat. Er komt veel papierwerk bij kijken."