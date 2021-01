Warming-up: eredivsieclubs maken zich op voor superjanuari

De club betaalt 22,5 miljoen euro aan West Ham United voor Sébastien Haller. Dat maakt hem de duurste aankoop ooit van een club uit de eredivisie.

Miralem Sulejmani was lang de duurste aankoop van een Eredivisieclub. Ajax nam hem in 2008 voor 16,25 miljoen euro over van sc Heerenveen. De transfersom voor Daley Blind (Manchester United, 16 miljoen) en Antony (São Paulo, 15,75 miljoen) lag iets lager, maar die bedragen kunnen met bonussen oplopen tot respectievelijk maximaal 20,5 miljoen euro en 22 miljoen euro.