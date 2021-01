Flitstransfer is rond: Ajax betaalt 22,5 miljoen voor spits Haller

Sebastian Haller met Edwin van der Sar - AFP

De flitstransfer is een feit: Sébastien Haller is speler van Ajax. Het transferbedrag van 22,5 miljoen euro maakt van de Frans-Ivoriaanse spits qua vaste som de duurste aankoop ooit van een Nederlandse club en wordt over meerdere jaren betaald aan West Ham United. Ajax bereikte donderdag een persoonlijk akkoord met Haller, die een contract tot de zomer van 2025 tekende en met succes de medische keuring doorstond. "Om eerlijk te zijn speelde dit al een paar maanden", bekende Haller in een eerste interview, met Ajax TV. "Toen ik wist dat het tot een akkoord kon komen, was ik blij." Hij hoopt komende zondag in de topper tegen PSV te kunnen spelen. Gewenste aanvallende versterking Ajax toonde zich de afgelopen dagen slagvaardig. Woensdagavond werd duidelijk dat Haller op de Amsterdamse radar stond en in korte tijd is alles afgerond. Dat toont de noodzaak voor een aanvallende versterking. Aanvallers David Neres, Lassina Traoré, Klaas-Jan Huntelaar en Bryan Brobbey zijn geblesseerd en de club wacht een zware maand, met toppers tegen PSV, Feyenoord en AZ. Haller treft in Erik ten Hag een oude bekende als trainer. Beiden werkten van begin 2015 tot en met de zomer van 2017 samen bij FC Utrecht. Een doelpuntrijke periode voor Haller, die in 98 wedstrijden 51 keer scoorde.

Haller was in zijn Utrecht-tijd op schot met mooie goals in de eredivisie - NOS