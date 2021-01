Feyenoorder Senesi ziet langer verblijf wel zitten: 'Veel om voor te strijden'

Senesi is blij bij Feyenoord: 'Er is nog veel om voor te strijden' - NOS

Met zijn twee fenomenale goals als kers op de taart. Zijn eerste doelpunt van het seizoen was een stijlvolle omhaal tegen ADO Den Haag, zijn tweede een prachtige uithaal in de kruising tegen Fortuna Sittard.

Komende zondag hervat Feyenoord met Senesi de competitie met de Rotterdamse derby tegen Sparta. De Argentijn kwam in zijn eerste seizoen moeilijk op gang en kreeg ook de nodige kritiek . Maar inmiddels is hij uitgegroeid tot een van de smaakmakers in De Kuip.

"Voor elke goal heb je een andere technische vaardigheid nodig. Op dat moment kwam het in me op om het zo te doen", aldus Senesi. "Het was iets intuïtiefs. Het ging vanzelf."

"Ik denk dat het altijd al in me zat, maar als kind oefende ik ook al op omhalen. We deden dat in Argentinië graag als kinderen. Mijn vader nam me vaak mee naar het voetbalveld om te schieten. Daar werkten we toen aan. En nu gaat dat automatisch."

In gesprek

Diezelfde vader is ook de zaakwaarnemer van Senesi. Hij praat nu met Feyenoord over een mogelijke contractverlenging voor zijn zoon, die in oktober voor het eerst werd opgenomen in de voorselectie van het nationale elftal van Argentinië.

"Ik sta aan de zijlijn en laat hem het werk doen. Als de club het contract wil verlengen, is dat fijn", zegt Senesi. "Ik heb het hier erg naar mijn zin. Er is nog veel om voor te strijden."