Banken sluiten voorlopig alle sealbagautomaten vanwege nieuwe vorm plofkraken

Alle banken en Geldmaat sluiten op advies van de politie voorlopig alle sealbagautomaten. De maatregel wordt genomen naar aanleiding van een nieuwe vorm van plofkraken deze week. Daarbij kunnen niet-ontplofte explosieven achterblijven die een gevaar vormen voor gebruikers, medewerkers en voorbijgangers.

In sealbagautomaten kunnen ondernemers contant geld uit hun onderneming in een afgesloten plastic tas bij de bank inleveren en op hun rekening laten storten. Nu die automaten dicht zijn, moeten ondernemers hun contanten voorlopig storten bij de circa 1000 geldstortautomaten van de banken en Geldmaat in Nederland. Bij deze automaten worden bankbiljetten onverpakt in de automaat gelegd en direct geteld.

Ondernemers kunnen ook gebruik maken van de beveiligde afstortservice van een waardetransporteur.