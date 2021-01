Pfizer: vaccin lijkt te werken tegen mutaties • Deel vaccins Nederland later dan verwacht

Een deel van de coronavaccins die door de Europese Unie zijn besteld komt later dan minister De Jonge heeft beloofd. De Jonge schreef maandag aan de Kamer dat hij verwacht dat er in de eerste drie maanden van dit jaar 8 miljoen vaccins worden geleverd. Uit een rondgang van de NOS langs farmaceuten blijkt dat er daarvan zeker 1-komma-1 miljoen later komen. Dat betekent dat 550-duizend Nederlanders later zullen worden ingeënt dan De Jonge schreef, omdat van die vaccins twee doses per persoon nodig zijn.

De Jonge te optimistisch: ten minste een miljoen vaccins komen later