Mensen met antistoffen mogelijk achteraan in vaccinatierij • EU koopt extra vaccin extra in

In de Chinese provincie Hebei zijn de coronamaatregelen nog verder aangescherpt vanwege de oplopende besmettingscijfers. "Alleen vandaag al zijn daar 127 nieuwe gevallen bij gekomen. Voor Nederlandse begrippen is dat weinig, maar voor China zijn het er 127 te veel", zegt correspondent Sjoerd den Daas.

De maatregelen houden onder andere in dat je de provincie niet meer in of uit kan. Dat treft miljoenen mensen. Alleen al Shijiazhuang, de hoofdstad van de provincie, telt elf miljoen inwoners.

Ook in Peking zijn de autoriteiten alert. Vorige week is in een wijk van Peking een tiental besmettingen vastgesteld. De hele wijk is getest, ook alle chauffeurs van Uber. Iedereen die naar Peking komt, moet nu een negatief testresultaat laten zien.

Volgende maand wordt het Chinese Nieuwjaar gevierd. Dat is traditioneel een dag die je met familie doorbrengt. "Daarvan zegt men nu, doe het absoluut alleen als het noodzakelijk is", zegt Den Daas. "Nu is het aantal gevallen nog goed beheersbaar. Dat wil men graag zo houden."