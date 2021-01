GGD wil miljoen prikken per week zetten • Ook Britse goedkeuring Moderna-vaccin

De gezamenlijke GGD's willen, zodra er voldoende vaccins beschikbaar zijn, een miljoen inentingen per week gaan zetten. Volgens koepelorganisatie GGD GHOR Nederland wordt alles in gereedheid gebracht om massaal te gaan vaccineren.

Tot 15 januari dienen de zes GGD's die als eerste beginnen zo'n 12.500 vaccins toe die in eerste instantie beschikbaar zijn. Vanaf 15 januari worden de vaccins die de komende weken worden geleverd, uitgedeeld aan zorgmedewerkers in de langdurige zorg. Er komt wekelijks een partij vaccins binnen en er is volgens de koepel dan voldoende beschikbaar om 200.000 zorgmedewerkers twee keer te vaccineren.

Die periode wordt ook gebruikt om ervaringen op te doen, zegt de GGD. "Het moet veilig zijn en blijven, en net als aan een productielijn telt daarvoor elk onderdeel", zegt directeur Nicolette Rigter. "Dat gaat van het perfectioneren van de logistieke operatie van het klaarzetten van het vaccin tot de details zoals hoe zetten we de stoelen neer waar mensen een kwartier op mogen wachten ná de vaccinatie?"

Volgens Rigter is het streven om in ieder gemeente een vaccinatielocatie in te richten. "Dicht bij de mensen zodra de aantallen en de logistieke eigenschappen dat toelaten. Maar ook daarvoor geldt: kijk naar wat kan en wat werkt. Hoeveel mensen kunnen we goed en verantwoord vaccineren op elke locatie? Gelukkig is de vaccinatiebereidheid heel hoog, mensen staan in de rij. Daar willen we natuurlijk direct aan tegemoet kunnen komen zodra er voldoende vaccins zijn."