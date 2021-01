App voor mensen met prikangst • Noodopvang op scholen overvol

De noodopvang op scholen voor kwetsbare kinderen of kinderen van ouders met een cruciaal beroep loopt vol. Organisaties in de onderwijssector schatten dat 25 tot 40 procent van de kinderen op dit moment in de noodopvang zit.

Er is een groot verschil met de eerste lockdown vorig jaar. "Ouders met een cruciaal beroep waren in de eerste lockdown veel angstiger en hielden hun kinderen thuis. Nu hebben ze zoiets van: ik moet echt aan het werk, anders raak ik mijn baan misschien kwijt", zegt adjunct-directeur Jet Lovink van de Columbusschool in Almere. In de eerste lockdown kwamen daar gemiddeld 18 kinderen naar school, nu zijn het er 80.

Volgens Lovink denken veel ouders dat in de noodopvang les wordt gegeven, zoals op een normale schooldag. Dat is niet zo zegt ze, er wordt vooral toezicht gehouden: "Of je nou thuis of in de noodopvang achter je laptop zit: je krijgt gewoon dezelfde les. Het is niet alsof er een leraar nog extra voor de klas staat in de noodopvang."

Rob van Ooijen van de schoolleidersvereniging AVS roept ouders op om alleen gebruik te maken van de noodopvang als het echt niet anders kan. "De scholen hebben qua ruimte misschien wel genoeg plek, maar je moet ook het personeel hebben. Daar is vaak al een tekort aan. Nu helpen gymleraren, onderwijsassistenten en stagiaires."

Volgens Marjet Winsemius van de Stichting Voor Werkende Ouders lopen de spanningen in gezinnen waar de kinderen thuisblijven op. Werkgevers moeten daarom meer ruimte bieden om werk en zorg voor kinderen te combineren.

Noodopvang van scholen en kinderopvang vol, ouders zien het niet meer zitten