26.000 acute zorgmedewerkers ingeënt • Horecazaken blijven 17 januari toch dicht

De economische schade in de winkelstraat is tijdens de tweede lockdown veel groter dan tijdens de lockdown in het voorjaar, zegt het economisch bureau van ING. De pinomzet bij winkels als kledingzaken, bouwmarkten en speelgoedwinkels ligt door de verplichte winkelsluitingen 78 procent lager dan het normale niveau. In de eerste golf was dat nog 41 procent. Bij kledingwinkels is de pinomzet met 98 procent gedaald.

In maart mochten niet-essentiële winkels gewoon openblijven, maar ging een deel van de zaken vrijwillig dicht. Andere winkels namen maatregelen om toch open te blijven. Nu zijn de niet-essentiële winkels tot zeker 19 januari dicht. Wel hebben veel winkels afhaalpunten gecreëerd of bezorgen ze producten thuis.

Volgens ING is niet overal de pin-omzet zo ver onder het normale niveau gezakt als in maart. "Zo hebben veel restaurants de klap van de lockdown kunnen verlichten door sneller over te stappen op bezorging en afhaal." Online is wel meer gekocht: de waarde van deze aankopen lag in de tweede helft van december zo'n 60 procent hoger dan normaal.