Wekdienst 8/1: OMT buigt zich over lockdown • Ministerraad bijeen

Goedemorgen! De ministerraad komt bijeen om te praten over het coronavirus en de kinderopvangtoeslagaffaire. En het OMT, dat het kabinet adviseert, bespreekt naar alle waarschijnlijkheid de verlenging van de huidige lockdown. Eerst is het nog bewolkt, met naar het zuiden wegtrekkende regen en in Limburg nog natte sneeuw. Later wordt het veelal droog en breekt af en toe de zon door. Het wordt 2 tot 5 graden. In het weekend zijn de nachten kouder, met een paar graden vorst. Ook kan mist ontstaan. Overdag is het droog, met misschien wel zon, maar soms ook hardnekkige mist. het wordt dan 2 of 3 graden.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de files en werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? De ministerraad komt bijeen. Het gesprek gaat naast de coronacrisis over de affaire rond de kinderopvangtoeslag. Ook vorige week werd hierover gesproken op het Catshuis.

Het Outbreak Management Team, dat het kabinet adviseert over de coronacrisis, praat over een mogelijke verlenging van de lockdown. De lockdown zou volgens de huidige planning op 19 januari. aflopen

Ook werknemers van verpleeghuizen in Rotterdam-Rijnmond en de provincie Utrecht kunnen zich vanaf vandaag laten vaccineren tegen het coronavirus.

Het gerechtshof in Den Bosch doet in hoger beroep uitspraak in de zaak tegen Osama I., die wordt verdacht van twee gruwelijke moorden in Maastricht in 2017. De man stak een 46-jarige man en kort daarna een 56-jarige vrouw dood. Wat heb je gemist? President Trump heeft zijn afschuw uitgesproken over het geweld in Washington en afstand genomen van de geweldplegers. Het was voor het eerst sinds de aanval op het Capitool dat hij in het openbaar wat van zich liet horen, en dat deed hij via een video op Twitter. Ze hebben "de zetel van de Amerikaanse democratie besmeurd", zei hij. "Aan degenen die eraan hebben meegedaan: jullie vertegenwoordigen ons land niet. En aan degenen die de wetten overtraden: jullie zullen boeten." Ook erkende Trump dat Joe Biden de nieuwe president wordt. Daarbij liet hij het dit keer achterwege om te zeggen dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen. Op 20 januari treedt een nieuwe regering aan. Trump verklaarde zich te richten op een "soepele en ordentelijke machtsoverdracht".

Meer nieuws uit de nacht: Boeing schikt voor 2,5 miljard dollar met Amerikaanse justitie: de vliegtuigbouwer hield informatie achter over het 'ramptoestel' 737 MAX. Twee toestellen van dat type verongelukten enkele maanden na elkaar.

ChristenUnie wil snel stop boete voor hulp bij bijstandsboodschappen: aanleiding voor het wetsvoorstel is de boete die een bijstandsgerechtigde vrouw kreeg, omdat haar moeder haar wekelijkse boodschappen betaalde.

Brein aanslagen Bali vervroegd vrij: de 82-jarige moslimprediker wordt gezien als de leider van de terreurorganisatie die achter de aanslag op een nachtclub zat, in 2002. Daarbij kwamen 202 mensen om. En dan nog even dit: En wie een aantal jaar geleden heeft geïnvesteerd in Bitcoins, is spekkoper. De digitale munt was gisteren eventjes iets meer waard dan 40.000 dollar. In minder dan een maand tijd is de cryptomunt in waarde verdubbeld. Inmiddels beweegt de koers rond de 39.000 dollar. De koers van de bitcoin schommelt de afgelopen dagen hevig: volgens deskundigen heeft regelgeving door overheden en centrale banken de munt meer gezag gegeven.

