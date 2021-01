Bitcoin bereikt nieuw record van 40.000 dollar

De Bitcoin is vanavond even meer dan 40.000 dollar waard geweest. In minder dan een maand tijd is de cryptomunt in waarde verdubbeld. Inmiddels beweegt de koers rond de 39.000 dollar.

De koers van de bitcoin schommelt de afgelopen dagen hevig. Vooral sinds half december is de virtuele munt aan een ongekende opmars bezig.

Pas afgelopen zaterdag brak de munt door de grens van 30.000 dollar. Vanavond stootte de koers door naar een nieuwe record van net boven de 40.000 dollar. Daarmee was de waarde van de bitcoin sinds maart verachtvoudigd.

Volgens deskundigen heeft regelgeving door overheden en centrale banken de munt meer gezag gegeven. Bovendien zouden ook professionele beleggers bitcoin aankopen om hun risico's in deze coronacrisis beter te spreiden.