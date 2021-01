Trump legt zich neer bij nederlaag in videotoespraak, veroordeelt geweld Capitool

Voor het eerst sinds de aanval op het Capitool heeft president Trump in het openbaar over de gebeurtenissen van woensdag gesproken. Iets na 01.00 uur vannacht (Nederlandse tijd) plaatste hij een video op Twitter, waarin hij zijn afschuw uitsprak over het geweld in Washington en erkende dat Joe Biden de nieuwe president wordt.

"Zoals alle Amerikanen ben ik ontsteld over het geweld, de wetteloosheid en de chaos", begon Trump zijn toespraak. Hij zei dat hij meteen de Nationale Garde en federale troepen heeft ingeschakeld om de indringers uit het Capitool te verwijderen, iets wat hij volgens critici juist lang had nagelaten.

De president nam duidelijk afstand van de geweldplegers. Ze hebben "de zetel van de Amerikaanse democratie besmeurd", zei hij. "Aan degenen die eraan hebben meegedaan: jullie vertegenwoordigen ons land niet. En aan degenen die de wetten overtraden: jullie zullen boeten."