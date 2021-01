Politie schiet gericht na overval Den Haag, 4 aanhoudingen

De politie in Den Haag heeft het vuur geopend bij een arrestatie in de Noordpolderbuurt. Agenten schoten gericht nadat een waarschuwingsschot bij een achtervolging niet hadden geholpen.

Bij de schietpartij vielen geen gewonden. De politie pakte vier verdachten op van een gewapende overval.

Het is nog niet duidelijk wat het doelwit van de daders was. Volgens getuigen zijn er meerdere plekken in de Noordpolderbuurt afgezet.

De verdachten zouden tevergeefs hebben geprobeerd te vluchten in twee auto's. Een daarvan botste tijdens een achtervolging tegen een trampaal, de ander werd klemgereden door de politie.