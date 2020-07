Opnieuw slachtoffer geïdentificeerd van vermiste Mexicaanse studenten

President Obrador, die anderhalf jaar geleden aantrad, heeft beloofd dat hij de waarheid in deze zaak aan het licht zal brengen.

Ook internationale deskundigen hadden scherpe kritiek op het Mexicaanse onderzoek, onder meer omdat bewijsmateriaal zou zijn verdwenen. In de verslagen wordt de betrokkenheid van de federale politie en het leger bij de zaak volgens de deskundigen verdoezeld. Ook is er kritiek op de lezing van de regering dat de lichamen zodanig zijn verbrand dat de slachtoffers niet meer te identificeren zijn. Dat wordt door de deskundigen onmogelijk geacht.

De jongeren deden een lerarenopleiding aan een linkse pedagogische academie op het Mexicaanse platteland. In 2014 vertrokken ze met de bus naar Mexico-Stad om te demonstreren bij een herdenking van een eerdere massamoord op studenten in 1968. Maar daar kwamen ze nooit aan.

Zo'n zes jaar na de nooit opgehelderde verdwijning van 43 jongeren in Mexico, hebben onderzoekers een van hen geïdentificeerd. Het gaat om Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, destijds 19 jaar oud. Hij is pas het tweede slachtoffer dat geïdentificeerd is van de in totaal 43 verdwenen studenten.

Quote

Dat het verhaal van de vorige regering niet lijkt te kloppen, blijkt ook uit de resten die nu zijn geïdentificeerd, zegt journalist Jan-Albert Hootsen in het NOS Radio 1 Journaal:" De vorige regering hield vol dat de studenten zouden zijn verbrand op een vuilnisbelt. Maar de resten die nu zijn geïdentificeerd werden 800 meter verderop in een ravijn gevonden. Dat betekent dat de officiële versie onderuit wordt gehaald. En dat komt bij nog een groot aantal onregelmatigheden in dat onderzoek."

Velen denken dat er politieke redenen waren voor de massamoord. "Het gaat om zeer linkse studenten die zeer anti-regering waren. Het vermoeden bestaat daarom dat autoriteiten erbij betrokken waren", zegt Hootsen.

De burgemeester van de Mexicaanse plaats Iguala, waar de studenten verdwenen, wordt beschuldigd van moord en doodslag. Hij zit al jaren vast, maar moet nog steeds verhoord worden.

Eind 2014 werd een eerste slachtoffer van de massamoord geïdentificeerd. Een jaar later was er sprake van een tweede identificatie, maar die is nooit definitief bevestigd.