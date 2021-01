'Blatter in ziekenhuis met ernstige gezondheidsklachten'

Voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter is donderdag opgenomen in het ziekenhuis. De 84-jarige Zwitser kampt met ernstige gezondheidsproblemen, zo meldt het Zwitserse Blick, maar hij zou niet in levensgevaar zijn.

Zijn dochter Corinne Blatter Andenmatten zegt tegen de krant: "Mijn vader is in het ziekenhuis. Het gaat elke dag beter met hem, maar hij heeft tijd en rust nodig."

Waar hij precies mee kampt, is niet bekend. "Namens mijn familie vraag ik om privacy."

Vaker gezondheidsklachten

Het is niet de eerste keer dat Blatter worstelt met gezondheidsproblemen. In 2015 moest hij worden behandeld op de intensive care vanwege een stoornis in zijn immuunsysteem.

Blatter leidde de FIFA van 1998 tot 2015. Hij zit een schorsing uit van zes jaar, waarin hij niet actief mag zijn in de voetballerij. Hij kreeg deze straf voor een dubieuze betaling van 1,8 miljoen euro in 2011 aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini.

In december deed de FIFA nog een nieuwe aangifte tegen hem wegens een vermoeden van "crimineel mismanagement" bij het peperdure FIFA museum, dat in 2016 werd geopend.