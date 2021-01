Democratische leiders willen dat Trump onmiddellijk uit ambt wordt gezet

Het is aan vicepresident Pence om die procedure te starten. Mintens de helft van de ministers moet ermee instemmen dat Trump fysiek dan wel mentaal niet meer in staat is zijn werk te doen. Trump kan het besluit aanvechten in het Congres, dat zich er vervolgens in een stemming over moet uitspreken.

De gebeurtenissen gisteren in Washington omschreef hij als een opstand waar Trump verantwoordelijk voor is. Pelosi noemde Trump een zeer gevaarlijk persoon. Schumer en Pelosi willen dat het 25ste amendement van de grondwet wordt ingezet om Trump zijn bevoegdheden af te nemen.

Ook Republikein steunt oproep

Een andere mogelijkheid is een afzettingsprocedure, die al eerder tegen de president werd ingezet, maar sneuvelde omdat er geen twee derde meerderheid in de Senaat voor was. De Democratische leiders hebben gedreigd met een nieuwe afzettingsprocedure, als Pence geen gehoor geeft aan hun oproep.

De meeste stemmen om Trump uit zijn ambt te zetten komen tot dusver van de kant van de Democraten, maar ook een Republikein in het Congres sloot zich aan bij de oproep om Trump zijn macht af te nemen.

Adam Kinzinger uit Illinois riep in een video op om Trump zijn bevoegdheden af te nemen: "Het is tijd om het 25ste amendement in werking te stellen en een einde te maken aan deze nachtmerrie." Hij wees erop dat het amendement al eerder in werking is gesteld, bijvoorbeeld toen in 2007 bij George W. Bush een darmonderzoek werd uitgevoerd.

Op woensdag 20 januari wordt Joe Biden al geïnaugureerd als president, maar Pelosi en andere Democraten vrezen voor meer chaos in de tussenliggende periode. "Dit kan nog iedere dag een horror show voor Amerika worden", zei Pelosi.

Bekijk hieronder de oproep die Kinzinger op Twitter deelde: