Betogers bij het Capitool - Reuters

Heeft Trump een boze menigte opgejut om het congresgebouw te bestormen? Daar zijn de meningen over verdeeld, ook onder een deel van zijn trouwe aanhangers. Sommigen verdedigen Trump, maar voor anderen is de maat vol. Republikeinen reageren zeer verschillend op de bestorming van het Congres en de rol van de president daarin.

"Het was extreem", reageert Sander Penterman uit Wisconsin, trouwe aanhanger van Trump, op de bestorming van het congres. "Er zaten radicale groepen in het gebouw. Ik hoop dat nu alles tot rust komt en dat de Amerikanen het gewone leven oppakken." Penterman zegt te begrijpen waar de woede van de menigte vandaan komt. "Het is niet gegaan zoals het had moeten gaan met de verkiezingen." De Trump-aanhanger legt de schuld bij de media, omdat die zich tegen Trump zouden hebben gekeerd en aanwijzingen van verkiezingsfraude zouden negeren. "Iedereen moet zich maar bij de verkiezingsuitslag neerleggen. En je kunt zoiets niet zomaar laten gaan, dat is vals spelen." Er is overigens geen bewijs voor fraude tijdens of na de presidentsverkiezingen van 3 november. Deze Amerikanen hebben alle drie een andere mening:

Amerikanen over de bestorming: 'Trump zou hiertoe hebben aangezet? Onzin!' - NOS

In de landelijke politiek zijn er Republikeinen die na gisteren hun steun voor Trump introkken. "Dat merk ik hier niet", zegt Penterman. "Dat is een verkeerd beeld. Op het platteland van de VS zijn we er nuchter over." Penterman vindt de ophef over de bestorming van het congres eenzijdig. "Je ziet ook beelden van mensen die vreedzaam waren. Mensen die hun mening uiten en verder niks." Ook het idee dat Trump de menigte heeft opgejut, wijst hij van de hand. "Trump zei tegen zijn aanhangers dat ze naar huis moesten gaan."

"Het is triest" zegt Frank van den Berge, die meer dan dertig jaar geleden uit Nederland vertrok en in Wisconsin woont. "Ik begrijp de frustratie, maar ik praat het niet goed", reageert hij op de bestorming van het Congres. Van den Berge wil de bestorming niet verdedigen, maar heeft er wel een verklaring voor. "Er zijn veel kiezers die denken dat hun stem gestolen is. Ze voelden zich gisteren in de steek gelaten door mensen in de Republikeinse partij, bijvoorbeeld Pence." De vice-president liet gisteren weten niet van plan te zijn om de bekrachtiging van Bidens verkiezingsoverwinning te dwarsbomen, ondanks herhaaldelijke en openlijke verzoeken van Trump om dat wel te doen. "Nee, het is niet de schuld van Trump", zegt Van den Berge op de vraag of de president de menigte tot geweld opriep. "Ik keek naar de videoboodschap die Trump stuurde tijdens de bestorming. Hij riep de mensen duidelijk op om vreedzaam te blijven en naar huis te gaan. Hij had ze eerder op de dag opgeroepen om te protesteren, maar niet om het Congresgebouw te bestormen." Van den Berge heeft twee keer op Trump gestemd, maar hij legt zich neer bij het verlies en wil Biden een kans geven. "We moeten de nieuwe regering accepteren, want zo gaat dat in dit land. Iedere vier jaar kun je je weer uitspreken."

Quote De president heeft compleet gefaald Helen Govrin, voormalige Trump-aanhanger

Helen Govrin - NOS