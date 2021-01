Celstraf voor Feyenoord-fans na rellen rond Europees duel in Rome in 2015

Zes supporters van Feyenoord zijn door een rechtbank in Rome bij verstek veroordeeld tot gevangenisstraffen van drie jaar en acht maanden en van vier jaar naar aanleiding van de rellen in februari 2015 in het historische centrum van de Italiaanse hoofdstad. Dat meldt het Italiaanse persbureau AskasNews.

De fans van de Rotterdamse club hebben zich volgens de rechtbank destijds rond het duel in de Europa League met AS Roma schuldig gemaakt aan opruiing, openbare geweldpleging en verzet tegen agenten. De zes moeten ook een schadevergoeding van 3.000 euro betalen voor de schade die winkeliers en omwonenden hebben geleden.

Bij de rellen in het oude centrum van Rome, die nog vóór de wedstrijd uitbraken, gooiden dronken fans met bierflessen naar de politie waarbij de befaamde Spaanse Trappen en de Barcaccia-fontein beschadigd raakten. De zeventiende-eeuwse fontein was destijds net voor ruim 200.000 euro gerestaureerd.